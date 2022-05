Kötekli Gençlik Festivali gençlik yürüyüşü ile başladı Menteşe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali festival yürüyüşü ile başladı.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kötekli Gençlik Festivali 315 sokaktan başlayan yürüyüşle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de gençlerle birlikte yoğurtçu parkındaki etkinlik alanına kadar müzik eşliğinde yürüdüler.

Festival konserleri öncesi gençlere hitap eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının gerçeğe dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Gümüş, “Bu tarihi günün 103’üncü yıldönümünde, Atamızın kurduğu laik Cumhuriyetimizi ilkelerini, devrimlerini korumak ve yaşatmak adına her zamankinden daha çok çalışmalıyız. Son 2 yıldır tüm dünyada etkili olan pandemi nedeniyle çok zor ve birbirimizden ayrı zamanlar geçirdik. Bizler her zaman sizlerle iç içe olmak adına kültür ve sanat şenlikleri, festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Sevgili gençler; bugün müzikle, dansla, çeşitli etkinliklerle yoğun ülke gündeminden, ekonomik sorunlardan, ders stresinden bir nebze uzaklaşıp hep birlikte eğleneceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla’da sadece akademik eğitim değil, aynı zamanda sevgiyi, hoşgörüyü ve güler yüzü de benimsiyorsunuz. Ülke olarak zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü umutsuz olmaya hakkımız yok. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ata’mızın da dediği gibi ‘Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine siz gençlerle çıkaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından konser programında Mars The Band, DalarusSinyorWein, Grup Cıngar ve Oz sahne performanslarını sergilediler. Festivale katılan binlerce genç gece boyunca devam eden konserler ve dans gösterileri ile gönüllerince eğlendiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.