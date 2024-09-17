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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan kart ve Fenerbahçe konuşması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan kart ve Fenerbahçe konuşması!

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

        Giriş: 17.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:20
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        Süper Lig'in altıncı haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray derbiye değil Gaziantep FK'ya odaklı.

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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakası nedeniyle üçüncü haftadan ertelenen karşılaşmada bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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        Statü gereği üç, sakatlıklar nedeniyle iki futbolcusundan yararlanamayacak olan Galatasaray'da tüm odaklar da bu maçta.

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        Dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.

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        Önceliklerinin derbi değil Gaziantep FK müsabakası olduğunun altını çizen Buruk, akılların bu akşam alınacak 3 puanda olmasını istedi.

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        Öğrencilerine kart uyarısında da bulunan başarılı teknik direktör, derbi öncesinde herhangi bir cezalı futbolcu istemediğini dile getirdi.

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        Diğer yandan Galatasaray'ın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmandan sonra duran top çalışması gerçekleştirdiği de öğrenildi.

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