23 Nisan'da mahalleyi bayraklarla donatmıştı, 19 Mayıs için de hazırlık yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 9 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 105 Sokak’ı bayraklar, Atatürk posterleriyle donatan terzi Salih Yazgan, bu kez de ikamet ettiği kırsal mahalle Selimiye’yi bayram yerine çevirdi.



Marmarisli çocukların ‘23 Nisan dedesi’ olarak gördüğü Salih Yazgan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi turistik mahalleyi yüzlerce Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donattı.



Emekli olduğu günden bu yana maaşı ile Türk bayrakları alan Terzi Salih Yazgan, "Mahalleli ve tatilcilerle birlikte 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz, bunun için bir program oluşturduk. Teknelerin de denizde yapacakları gösteriyle coşkuya katkı verecek, Allah sağlık verdikçe her 23 Nisan’da 105. Sokağı, diğer ulusal bayramlarımız öncesi de Selimiye’yi Bayram yerine çevirmeye kararlıyım. Amacım, ortak değerlerimizin önemini vurgulamak, özellikle çocuklar ile gençlere, vatan, Bayrak ve Atatürk sevgisi aşılamak” dedi.



Marmaris’in turistik mahallelerinden Selimiye’de Salih Yazgan öncülüğünde hazırlanan 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde, şarkılar, marşlar eşliğinde denizde ve karada kortej geçişi yapılacağı öğrenildi.

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