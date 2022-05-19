Fethiyespor, final için başkent yolcusu

FETHİYE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarı finalde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile eşleşen Fethiyespor, gözünü şimdi de kupaya dikti. Final maçının 23 Mayıs Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı açıklanırken, lacivert-beyazlılar başkentten evine zaferle dönmenin planlarını yapıyor.
Normal sezonda deplasmanda 4-2 yendiği İçel'e evinde 2-1 mağlup olan Fethiyespor, sezonun en önemli maçını kazanarak 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek istiyor. Öte yandan kulübün 28 Mayıs'ta kongreye gideceği, ilk toplantıda çoğunluk sağlanaması halinde seçimin 4 Haziran'da yapılacağı açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA
2022-05-19 12:15:25
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