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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular

İHA

35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İçmelerTurunç karayolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (54) idaresindeki 48 TU 108 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil defalarca takla attı. Ağaçlara çarparak duran otomobil içerisindeki sürücü M.Ö. ve yolcu konumunda bulunan H.C. (31) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin gerekli çalışmalarının ardından trafiğe tekrar açılırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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