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Bodrum’da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor Bodrum’da lahmacun fiyatları pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL

İHA

Bodrum’da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor Bodrum’da lahmacun fiyatları pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL

Bodrum’da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacunayran fiyatlarının yüksek olmasının nedeni ortaya çıktı.
Yarımada genelinde 15 liradan başlayan lahmacunayran fiyatları sahil kesimlerinde 300 liraya kadar çıkıyor. Lahmacunun gramı değişmiyor ama mekan ve yer değişikliği fiyatlara yansıyor. Bodrum’da sık sık gündem olan lahmacun, ayran fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor. Tatile gelen ve Bodrum’da yaşayan vatandaşlar, fiyatların mekan ve yere göre gösterdiği değişikliği normal karşılıyor.

Lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 300 lira çıkıyor
Bodrum'da pazar yerinde bir lokanta 15 liraya lahmacunayran verirken, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü’nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Bodrum merkezde 15 lira olan lahmacunayran fiyatı, Bitez Mahallesi'ndeki Tatlıses Çiğköfte Salonu'nda ise 26 liradan satışa sunuluyor.

Lahmacun değil hizmet satın alıyorlar
Normal bir restoranda 1555 lira arasında olan lahmacunayran fiyatları, otellerde ve plajlarda katlanarak artıyor. Otellerde ve plajlarda yaşanan fiyat artışların sebebinin verilen hizmet olduğu, hizmet kalitesiyle birlikte fiyatların da yükseldiği öğrenildi.
Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de plaj kullanım bedeli ile birlikte lahmacunayran 113 TL’ye, Kadıkalesi Sahili'nde bulunan Sianji Otel'e bağlı Elani Beach'te ise 80 liraya satılıyor.

Beachlerde fiyatlar 300 liraya kadar çıkıyor
Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan Highlight HotelMiya Beach'de lahmacunayran fiyatı 200 lirayı buluyor. Türkbükü Sahili'ndeki plajlarda ise bu fiyat 300 lirayı buluyor. Bodrum’un girişinde bulunan Doora Otel'in sahilini kullanıp tüm imkanlarından yararlanarak lahmacunayran tüketmenin bedeliyse 96 lira.
Lahmacun ile ayran fiyatının normal olduğunu söyleyen vatandaşlar, normal bir restoranda hızlıca yiyip kalkmak ile bir sahile gidip o işletmenin imkanlarından yararlanmanın bedelinin farklı olduğunu, imkana göre fiyatların değiştiğini ifade ettiler. Tatil yapan yerli turistler de bu kadar imkandan yararlanıp bir lahmacun, ayrana 113 lira vermenin normal olduğunu dile getirdi.
Doora Otel Genel Müdürü Turizmci Atilla Doğancı, her hizmetin bir bedeli olduğunu ifade ederek, “Her yerin her hizmetin ve her kalitenin bir fiyatı vardır. Ortamını çok düzgün bir şekilde hazırlamış çok kaliteli bir beach kulüpte ve çok kaliteli bir otelin lüks bir otelin beachinde yemek yediğinizde fiyat farklıdır. Bir otogarda lahmacun yediğinizde de fiyat farklıdır. Kaliteyi sadece lahmacunun içerisine konulan kıyma, domates, biber, soğan veya hamuruyla ölçmemek lazım. Lezzet çok önemlidir, kaliteli ve iyi hizmetin olduğu yerde lezzeti de vermek zorundalar. Lezzetin ve kalitenin fiyatı olmaz. Bodrum neye göre pahalı. Bodrum’un da çok ucuz yerleri var, Marina Caddesi'ne gidiyoruz fiyat farklı, 2 adım ötedeki sahil kenarında ufak bir mekanda fiyat farklı. Bu sizin nerede yemek yediğinizle alakalıdır. Kaliteli bir yerdeyseniz kaliteli bir fiyat ödüyorsunuzdur. Bizim tesisimizde lahmacunayran fiyatımız 96 lira” şeklinde konuştu.
Lahmacun ve ayran fiyatlarının 200 lira olduğunu belirten Highlight Hotel ve Miya Beach Genel Müdürü Yusuf Erbaş ise, “Bizde lahmacun 155, ayran ise 45 lira. Bizim işletmemizi tercih edip gelenler bin liraya hizmet satın alıyorlar. Alınan bu bedeli içeride yiyecek ve içecek olarak tüketebiliyorlar. İstedikleri her şeyi yiyip içebiliyorlar. Şezlonglarını, yataklarını alabiliyorlar. Verdikleri ücret karşısında 1 gün boyunca doya doya tatil yapma imkanı buluyorlar. Burada lahmacun yerine başka yiyecekler de yiyebilirler. Bir insan 2 lahmacunla karnını doyurabilir ya da yerine 180 gramlık et de yiyebilir. Buraya gelen lahmacun yiyeyim gideyim diye gelmez. İnsanlar, burada kaliteli hizmet alabilmek; şezlonglarını, şemsiyelerini alıp Bodrum'un en güzel koylarından biri olan bu Tilkicik Koyu'nda yüzmek, havlularını, yataklarını alarak düzgün bir gün geçirmek için veriyorlar bu parayı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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