Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranması bulunan 52 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün 08.00-18-00 saatlerinde 13 ilçede, 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı. Ekipler, uygulama kapsamında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'tehdit', 'uyuşturucu ve uyarıca madde satmak, kabul etmek, bulundurmak', 'hırsızlık', 'basit yaralama', 'bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hakaret', 'dolandırıcılık',' iftira', 'kasten yangın çıkarma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 40'ı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-06-01 17:17:32



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