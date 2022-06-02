Taşhan Sitesi esnafı suya kavuşuyor Marmaris Beldibi Mahallesinde bulunan Taşhan Sanayi sitesinde 240 iş yerine Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu hattı yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Taşhan Sanayi Sitesi esnafının talebi üzerine bu bölgeye içme suyu sağlayacağı sözünü vermişti. Gerekli izinlerin alınması ve projenin hazırlanması ile birlikte Gürün’ün verdiği söz hayata geçiyor, 240 iş yerinin önemli bir sorunu ortadan kalkıyor.

Çalışmalar başlıyor

Taşhan Sitesi Esnafı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’den içme suyu konusunda talepte bulunmuş, Başkan Gürün bu talebe olumlu cevap vermişti. Başkan Gürün’ün sanayi esnafına su sorununu çözeceğinin sözünü vermesiyle birlikte başlayan proje çalışmaları ve izin süreçleri tamamlanarak, hat yapım çalışmalarına başlanıyor.

240 esnafın iş yerine içme suyu sağlanacak proje çerçevesinde içme suyu terfi merkezi, mekanik, elektrik imalatları ve içme suyu hattı yapılacak. Taşhan Sanayi Sitesi için şantiye kurulumu, malzeme tedariği dâhil tüm hazırlıklar tamamlanırken çalışmaların kısa sürede başlaması amaçlanıyor.

Gürün, “Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Taşhan Sanayi Sitesi esnafına içme suyu konusunda söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gürün, “Marmaris Taşhan Sanayi sitesi esnafımıza içme suyu ile ilgili ortaya çıkan sorun nedeniyle söz verdik. Burada sorunu ortadan kaldıracağız dedik. Hemen gerekli projeleri hazırladık ve çalışmalar için izin başvurularını yaptık. İzinlerin verilmesi ile birlikte çalışmalarımızı hemen başlatıyoruz. İl genelinde her bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli projeleri hazırlıyor aciliyet durumuna göre çalışmalarımızı başlatıyoruz. Marmaris İlçemizde de vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz tüm esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

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