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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Buluşması Müsgebi’de devam etti

İHA

Hizmet odaklı çalışma prensibi ile halkla toplantılar düzenleyerek sorunları ve çözümleri yerinde değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu sene ikinci toplantısını Müsgebi Pazar Yeri'nde gerçekleştirdi.

Halk Buluşması Müsgebi’de devam etti

Hizmet odaklı çalışma prensibi ile halkla toplantılar düzenleyerek sorunları ve çözümleri yerinde değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu sene ikinci toplantısını Müsgebi Pazar Yeri’nde gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Önder Batmaz ile Ummahan Yurt, birim müdürleri, MUSKİ İçme Suyu 1.Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, ADM Elektrik Bodrum Şube Müdürü Yusuf Çalık, Yahşi Muhtarı Hasan Karaoğlan, Müsgebi Muhtarı Hürriyet Gergin ve Yahşi ve Müsgebi mahallelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Çözüm odaklı hizmet anlayışıyla hizmetler sürüyor
Vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Toplantıda vatandaşlara tek tek mikrofon uzatan, talep ve şikayetleri dinleyerek ortak çözüm için karşılıklı istişarede bulunan Başkan Aras; “Yaklaşık 2 yıldır salgın sebebiyle bir araya çok fazla gelemedik ama bundan sonra sık sık bir araya gelip sorunları karşılıklı konuşup çözüm yollarını arayacağız” dedi.

Toplantıya gelmeden önce mahallelerdeki çalışmaları ve sorunlu noktaları gözden geçirerek hem muhtarlardan hem halktan gelen talep ve şikayetleri değerlendirdiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ayrıca geçen ay faaliyete sokulan Saha Çözüm Ekibi'nin ilettiği geri bildirim sonuçlarından sorunları çözmeye çalıştıkları bilgisini de vatandaşlarla paylaştı. Başkan Aras, Bodrum’da ciddi bir su sıkıntısı olduğunu ve peyzaj çalışmalarında yavaş yavaş kuru peyzaj çalışmalarına geçiş yaptıklarını, 3 bölgede yapımı süren arıtma tesislerindeki gri suyu, peyzaj çalışmalarında ve tarımsal sulamada kullanacaklarını ve bununla ilgili projelerin hazırlandığını belirtti.

Orman yangınları hakkında da açıklama yapan Başkan Aras, Temmuz ve Ağustos'ta nemin düşeceği ve iklim değişikliği sebebiyle yangınların çıkabileceği öngörüsünde bulunduklarını ve bu yönde gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek “Belediyemize yangınlara hızlı müdahale etmek için 5 arazöz aldık ve mahalle afet gönüllüleri eğittik. Her mahallede afet gönüllüleri oluşturduk. 39 mahallemize ani müdahale konteyneri yerleştirdik. Yangında veya herhangi bir doğal afette hızla müdahale edecek hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.

Aydınlatma ile ilgili bilgiler veren Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’da 285 park var, bunların bir kısmını solar güneş enerji panelleri ile aydınlatıyoruz. Tamamını bu sistemle aydınlatılacak pozisyona getireceğiz. Parkların ve sokakların aydınlatılması güvenlik açısından kadınlar ve çocuklarımız için önemlidir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müz de aydınlatma ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Altyapı çalışmaları hakkında ise Başkan Aras şunları şu bilgileri verdi: “Şu anki nüfus ile arz edilen enerji arasında sıkıntı var. Şu an var olan durum, enerji ihtiyacını karşılamıyor. Onun için mevcut olanları yer altına alıyoruz ve yeni trafo merkezleri yapıyoruz.”

"Altyapı projelerini bitireceğiz”
Altyapı sorunlarının giderilmesi için koordineli olarak çalıştıklarını söyleyen Aras, “Bodrum’da yolların bozuk olması ihmalden değil. Her yerde bir çalışma var. 5 yıllık görev süremiz içinde Bodrum’un 40 yıldır yapılmayan altyapısını bitireceğiz. Bodrum’un artık bunlarla değil, kültürle, sanatla, sporla ve turizmle anılmasını istiyoruz. Bunun için de MUSKİ ve AYDEM ile koordineli çalışıp en kısa zamanda altyapı projelerini bitireceğiz” şeklinde konuştu.

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