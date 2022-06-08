Ormanı yakan madde bağımlısı tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde ormanda kasten yangın çıkaran ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan madde bağımlısı Ahmet Bakıcı (20), tutuklandı.

Yatağan ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında ormandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden bir kişinin kaçtığını fark etti. Kısa sürede yakalan şüpheli Ahmet Bakıcı'nın üst aramasında çakmak ve uçucu madde ele geçirildi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve yangını kasten çıkardığı belirlenen Bakıcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

2022-06-08 19:08:32



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