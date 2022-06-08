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Ormanı yakan madde bağımlısı tutuklandı

DHA

Ormanı yakan madde bağımlısı tutuklandı


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde ormanda kasten yangın çıkaran ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan madde bağımlısı Ahmet Bakıcı (20), tutuklandı.
Yatağan ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında ormandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden bir kişinin kaçtığını fark etti. Kısa sürede yakalan şüpheli Ahmet Bakıcı'nın üst aramasında çakmak ve uçucu madde ele geçirildi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve yangını kasten çıkardığı belirlenen Bakıcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN
2022-06-08 19:08:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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