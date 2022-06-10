Datça’da iş yeri hırsızı yakalandı

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Muğla’nın Datça ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamera incelemesinin ardından polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça’da bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan 3 günlük çalışmalarda kamera görüntüleri incelenerek şüpheli, tespit edildi. Ekipler tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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