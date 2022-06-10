Milas'ta "Türk İslam Motifleri Yeniden Hayat Buldu" programı yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Müze Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan “Türk İslam Motifleri Yeniden Hayat Buldu” isimli program Beçin Kalesi Taş Eserler Müzesi’nde yapıldı.



Gerçekleştirilen etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, eşi Gülşah Böke, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mutlu, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Müftüsü Yusuf Yaşar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Aktaş, Mahir Kuzu, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Beçin Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Bektaş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Beçin Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapılan konuşmalar ile başlayan tören Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyeleri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Halk Eğitim Merkezi’nin hazırladığı Türk İslam Motiflerinin yer aldığı geleneksel kıyafetlerin sunulduğu defile ise katılımcıların büyük beğenisini topladı. Tasavvufi müziğinin yer aldığı programla birlikte Beçin Kalesi Ahmet Gazi Medresesi Milas Taş Eserler Müzesi’nde “Türk İslam Motifleri Yeniden Hayat Buldu” sergisinin açılışı Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.



Sergilenen ürünler hakkında Beçin Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş tarafından bilgi alan Kaymakam Böke ve protokol üyeleri, ürünleri yakından inceledi. Program günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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