Çıplak halde ölüme terk edildiler Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından üzerleri çıplak halde can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca yarı çıplak halde can salına bindirilip Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG31) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

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