Köyceğizli öğrencilerden yapay zeka sunumu

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Yapay zeka kurtuluş mu? Kıyamet mi?" Sunumu gerçekleştirdi.



Atatürk Ortaokulu öğrencileri Uras Ceylan, İnci Nehir Göktaş, Ramazan Akkaya, Ömer Gürel, Danışman Öğretmenleri Ekrem Işık ile beraber ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Atatürk Ortaokulu'nun düzenlediği Bilim fuarında yapay zeka projesiyle yer alan öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca’ya "Yapay zeka kurtuluş mu? Kıyamet mi?" isimli sunumlarını yaptı. Karşıt fikirleri savunan öğrenciler sunumlarının ardından münazara gerçekleştirerek görüşlerini savundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca öğrencileri ilgiyle dinleyerek, öğrencileri sunumlarından dolayı tebrik edip, çeşitli hediyeler verdi.

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