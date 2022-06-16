Milas’ta orman yangını

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Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını bölgeye ekip sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Karadan ve havadan orman yangınına müdahalenin devam ettiği açıklandı.

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