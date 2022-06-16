Muğla'da yaz yağmuru su birikintisine sebep oldu Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış Muğla-Yatağan karayolunda su birikintilerine sebep oldu.

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış bazı yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. MuğlaAydın karayolu Menteşe Kooperatifi önündeki akıllı kavşakta biriken su birikintisi sonrası sürücüler karayolunda ilerlemekte zorluk çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Muğla’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası şehir merkezinde olumsuzluk yaşanmazken, karayolu üzerinde zaman zaman sürücüler biriken yağmur suyu nedeniyle zor anlar yaşadı. Kısa süreli sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı.



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