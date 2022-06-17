15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ş., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, `Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, göçmen kaçakçılığı yapmaktan 2, eşya hırsızlığından 1" olmak üzere toplamda 6 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan firari hükümlü F.Ş. jandarma ekiplerince takibe alındı. Ekiplerin çalışması sonrası F.Ş. dün Turgutreis´te belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-06-17 22:24:19
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