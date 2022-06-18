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Muğla’nın maden ihracatında yüzde 44’lük artış Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye’nin ihracatına yüzde 44’lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı

İHA

Muğla’nın maden ihracatında yüzde 44’lük artış Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye’nin ihracatına yüzde 44’lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı

Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının ocakmayıs döneminde Türkiye’nin ihracatına yüzde 44’lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı.
Ege Maden İhracatçıları Birliği, İzmir dışında ilk yönetim kurulu toplantısını Muğlalı maden ihracatçılarıyla gerçekleştirdi. Muğla’nın ihracatında madencilik sektörünün en güçlü ikinci sektör konumunda olduğunu vurgulayan Birlik Başkanı İbrahim Alimoğlu, EMİB’ten 2021 yılında ihracat yapan bin 200 üyelerinin 125’inin Muğlalı olduğunu kaydetti.

2021 yılında 87 milyon dolar doğal taş ihracatı
22 Nisan'da yapılan genel kurulda üyelerinin teveccühüyle Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde göreve geldiklerini anlatan Alimoğlu, “Muğlalı firmalarımız Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz üzerinden 2021 yılında 133 milyon dolar ihracata imza attı. Bu ihracatın 87 milyon doları doğal taş oldu” dedi.

"4 yıl sonraki hedefimiz 12 milyar dolar"
Madencilik sektörü olarak 2021 yılında Türkiye ihracatına 6 milyar dolar katkı sağladıkları bilgisini veren Alimoğlu, “Madencilik sektörümüzün ihracatının 2,2 milyar dolarını doğal taş sektörümüz gerçekleştirdi. Görev süremizin sonunda hedefimiz maden ihracatımızı 12 milyar dolara çıkarmak için sizlerle birlikte projeler geliştireceğiz. Bu süreçte üyelerimizin önerileri bizim için her zaman öncelikli ve yol gösterici olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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