Bodrumspor'dan Recep atağı

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, dış transferde Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. Yeşil-beyazlı takımın, tecrübeli futbolcuyla ilk temaslarını gerçekleştirdiği iddia edildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun, Bodrum temsilcisine gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 4 asitle oynayan Recep, kariyerinde Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor kulüplerinde de forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-06-18 12:40:16



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