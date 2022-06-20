Büyükşehir’in Kısa Mola Merkezleri 5 bin 268 kez hizmet verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri faaliyetlerine devam ediyor. Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri ile bugüne kadar 322 aileye 5 bin 268 kez hizmet verildi.



Sosyal Belediyecilik hizmetlerinde önemli projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kısa Mola Merkezileri ile takdir topluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete başlattığı Kısa Mola Merkezleri, Marmaris, Milas ve Fethiye’de ailelere hizmet vermeye devam ediyor.



Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocuklar, eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçiriyor. Engelli bireylerin sevinçle karşıladığı örnek proje ile aileler kısa bir mola verirken, çocukların kişisel gelişimine de büyük katkı sunuluyor. Engelli bireylerini Büyükşehir Belediyesi’nin Kısa Mola Merkezlerine güvenle emanet eden aileler, günlük işlerini rahatlıkla hallederken, kendilerine de zaman ayırabiliyor.



Bugüne kadar 322 aileye 5 bin 268 kez hizmet verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde daha sonrasında Fethiye, Milas ve Marmaris ilçelerinde hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri, diğer belediyeler tarafından da örnek proje olarak hayata geçirilmeye devam ediyor. Örnek proje olarak takdir toplayan Kısa Mola Merkezlerinde bu güne kadar Menteşe ilçesinde 149 aileye 2 bin 969, Milas ilçesinde 51 aileye 890, Fethiye ilçesinde 61 aileye 1190, Marmaris ilçesinde ise 61 aileye 219 kez olmak üzere toplam 322 aileye 5 bin 268 kez hizmet verildi.



Engelli bireyler evinden alınıp evine bırakılıyor

Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 5 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda 4 defa 3’er saat süreyle misafir ediyor. İl genelindeki Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ardından tekrar evine geri bırakılıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen engelli ailelerinin en az 1 gün önceden 444 48 01/7 telefon numarasını arayıp randevu almaları yeterli oluyor.

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