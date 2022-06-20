Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Marmaris ilçesinde 34 düzensiz göçmeni Yunanistan adalarına kaçırma girişiminde bulunan ve teknede yakalanan Ü.A ve U.D isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris GMHK ve KOM Grup Amirliğince Mr. Hunter isimli teknenin Marmaris İçmeler bölgesinden göçmen kaçıracağı bilgisi alındı. Emniyet ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapılacak tekne bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Karadan ve denizden yapılan çalışmalar sonucunda Kadırga burnu açıklarında Mr. Hunter isimli tekne yakalandı. Tekne içerisinde, 32 Suriye uyruklu, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Teknede bulunan Ü.A. Ve U.D. isimli 2 Türk uyruklu göçmen kaçakçılığı şüphelisi organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü şüphelisi iki şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Ü.A ve U.D. isimli şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen kaçakçılığı suçundan mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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