Marmaris’te orman yangını

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.

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