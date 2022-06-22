Marmaris'te orman yangını (5)



BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili inceleme yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ve beraberindeki heyet bölgeye geldi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangının son durumu hakkında dijital ortamda bilgi verdi. Jandarma ekipleri ise bölgedeki İHA'lardan alınan görüntüler ve yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

YANGIN 200 HEKTAR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Söndürme çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekiplerin yoğun mücadele sürdürdüğünü belirterek, "Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimizı ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık, oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde 1-2 tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.

HAVA AYDINLANINCA 20 HELİKOPTER VE 14 UÇAK ÇALIŞMALARA KATILACAK

Bakan Kirişci, gün ağarmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçak ile söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanacağını bilgisini paylaşarak, "Havanın kararmasıyla birlikte malesef hava araçlarımızı 4550 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de 1600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi." ifadesini kullandı.

'YERLEŞİM SYERLERİNE 4 KİLOMETRE MESAFE VAR'

Alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgeleri ile ilgili önlemlerin alındığını ifade eden Bakan Kirişci, "Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3.54 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

SOYLU: SABOTAJ MI YOKSA DOĞAL NEDEN Mİ BUNLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın çıkış nedeniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar erken değerlendirmeler, hem emniyetimizin hem de jandarmamızın Sayın Bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.Fırat AKAYCavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Fırat AKAY Cavit AKGÜN

2022-06-22 04:49:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.