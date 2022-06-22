Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (6)

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20 EVDEKİ 68 KİŞİ VE HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevler Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevki, Ahmediye Sokak'ta yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Tedbir amacıyla bölgedeki 20 evdeki, toplam 68 kişi ile büyük ve küçükbaş toplam 29 hayvan, 10 tavuk, 1 kedi ve 5 araç tahliye edildi.

ALEVLER KARAAĞAÇ TEPESİ'NDE YOĞUNLAŞTI

Alevler Bördübet mevki Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı. Havadan müdahale yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı. Rüzgarın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı. Okluk Koyu'na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.Cavit AKGÜN-Davut CAN-Fırat AKAY/MARMARİS (Muğla), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN Davut CAN Fırat AKAY

2022-06-22 15:39:21



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