Bakan Kirişci ve Soylu'dan Marmaris yangını hakkında açıklamalar Bakan Kirişçi: "Yanan alanlar ağaçlandırılacak" "Hava gücü sayımız 61’e çıktı" "Tablo düne göre daha olumlu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yangın üzerinden kaos oluşturmaya yönelik bazı çevreler var" "Yangının çıkışı konusunda bir kimlik tespitimiz var"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris yangını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hava şartlarının düne oranla daha iyimser olduğunu belirten Bakan Kirişci, hava gücü sayısını 41’den 61’e çıkardıklarını açıkladı. Bakan Soylu ise yangın üzerinden kaos oluşturmaya yönelik bazı çevrelerin bulunduğunu söylerken, vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmesini istedi. Soylu, yangının çıkışı ile ilgili bir kişinin kemlik tespitini yaptıklarını, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Bakan Kirişçi, Marmaris yangını hakkında yaptığı değerlendirmede, “Tam bir kontrolle kontrolsüzlük arkasındayız demiştik şu an itibariyle çok daha iyi durumdayız. Sabah erken saatlerde helikopterle izlemeler neticesinde. Akşam saat 20.00’a kadar hava araçları çalıştı diğer taraftan kara ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam etti. Bu ikisinin birlikte yürütülmesi neticesinde düne göre çok çok iyi durumdayız. Bunu gördük havadan” dedi.



“61 hava aracımız olacak”

Yangında kullanılan hava araçları hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, “12 uçak ve 45 helikopterimiz var bugün itibariyle. Dün 41 olan sayı bugün 57’ye çıktı. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. Dost ve kardeş ülkeler bize yardım etme talepleri geldi. Katar 3 helikopter, Azerbaycan 1 uçak tahsis etmeyi teklif etti. Bunu değerlendirdik. 48 helikopterimiz, 13 uçağımız olacak. Toplam 61 hava aracı olacak. 253 arazöz sahada aktif. Bize sağladıkları araç gereç bakımından Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. 24 TOMA şu an vatandaşımızın can ve mal emniyetini saplamak üzere görev alıyor. Binin üzerinde orman çalışanı bin 600 aracın koordinasyonunda kamu görevlileri sahada. Kahramanca çalışıyor. Bakanlığımız startından akredite olan olmayan tüm STK’lar yürekleriyle destek veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.



“274 birey tedbir amaçlı tahliye edildi”

Kirişci, açıklamasının devamında, “Meteorolojik veriler çalışmalarımıza ışık tutuyor. Dün endişelendik, bugün sabah özellikle havanın nemi yüzde 91’e çıktı. Bu meteorolojik verilerden olumlu yararlandık. Bugün düne göre rutubet daha gazla olacak. Hava sıcaklığı bir miktar artabilir ama dünkü düzeyde olmayacak. 103 aile 274 birey zarar görmesin diye yangına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi” diye konuştu.



“Yanan alanlar ağaçlandırılacak”

Yanan alanların herhangi bir spekülasyona mahal vermeden hemen ağaçlandırılacağını belirten Bakan Kirişci, “50 bin 500 hektar alanı geçen sene kaybettik. Bu konuda boş durmadık 28 bin 500 hektar doğal olarak gençleştirildi. Çalışmalar hala devam ediyor. İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz. Bu yangın meselesi bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Her türlü tahsis işlemini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik” dedi.



“Yaklaşık 3 bin hektar etkilendi”

Marmaris’te yangından etkilenen alanın yaklaşık 3 bin hektar olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Sabah dün bugün buralarda tatil yapan tüm vatandaşlarımızdan helallik istiyoruz. Önce buraya tatil yapmaya geldiler ama yangınla birlikte her 1520 saniyede bir hava aracının gürültüsü nedeniyle onlardan helallik istiyoruz. Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi” dedi.



“Kaos oluşturan bir anlayışla karşı karşıyayız”

Yangınlarda bir takım çevrelerin kaos oluşturmaya yönelik bir anlayışa hakim olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Türkiye’nin afetler konusunda dünyada kabul edilmiş bir üstünlüğü mevcuttur. Bizim yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konulmuştur. Türkiye’nin hükümetimizin vatandaşları mağdur etmeyen anlayışı devam etmektedir. Buradan siyaset devşirmedik, devşirenlere de cevabını verdik. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade kaos oluşturan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini vazifelerinin ne olduğunu bilmiyorum. Afetler üzerinden bu tür anlayış kabul edilemez. Şimdi 60’ın üzerinde hava aracı görünce, gece görüşlü araçlar nerede diyorlar. Türkiye’nin hava aracı açısından başta aldığı tedbirler senkronize bir çalışma ile 21 Haziran Marmaris yangını için devam etmektedir. Gece görüşlü uçaklar için yardım toplayacağız demişlerdi. Yapacağınız işin arkasında olacaksınız. İnsanların moralini bozmaya gerek yok. İnsanların emeklerine yazık, çok paran varsa belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemeye gerek yok. Birçok mesele ile uğraşıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ediyoruz. Devlet en üstünden en altına kadar konuya hakimdir. Gece görüşlü helikopterle ilgili acaba biz ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun iyi planlaması lazım. Bu planlamaları yaptık. Türkiye her meselesini yönetecek kudrete mevcuttur. Türkiye’yi aciz göstermek, devleti aciz göstermek hakikaten doğru değildir. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın uçuşlarına başlayacaktır. Başından beri tedbirli davranıyoruz. Yangının çıkış nedeni ile ilgili tespitimiz, bir kimliğimiz var. Bunu, yangının nasıl çıktığını yakın bir zamanda açıklayacağız” dedi.



“Yangının çıkışıyla ilgili bir kimlik tespitimiz var”

Orman yangınının nasıl başladığı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu konuda bir kimlik tespiti yaptıklarını belirten İçişleri Bakanı Soylu, “Orman yangınını başlangıç konusunu yerinde tetkik ettik. Bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratta hem de Jandarmanın tespiti oldu. Bu konuda bir açıklamayı yakın zaman içinde yapacağız. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz var. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bir kimlik tespit edildi. Yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

