Bodrum Sanat Fuarı’na 50 sanatçı katılacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sene ikincisi yapılacak olan “Sanat Fuarı BAF” basın toplantısı Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de gerçekleştirildi.



Bodrum Belediyesi ve özel bir fuarcılık firması iş birliği ile düzenlenen Bodrum Art Fair (BAF) Basın Toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, özel bir fuarcılık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Fuar Danışmanı Zeynep Göztepe, Sanatçı Tamer Şahinoğlu ve basın mensupları katıldı.



“40 civarında galeri var, 300’e yakın heykel sergilenecek”

Herodot Kültür Merkezi’nde 28 Haziran’da açılışı yapılacak olan sanat fuarı ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Genel Müdür Hüseyin Aslan, “Bodrum, dünyanın çok önemli bir turizm destinasyonu. Bunu sanatla renklendirip sezonu daha da uzatmayı amaçlıyoruz. Başta Bodrum Belediyemiz olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Bu yıl yaklaşık 50’ye yakın sanatçı var fuarımızda. 40 civarında da galerimiz var. Bodrumlu sanatseverler 6 gün boyunca çok renkli, büyüleyici bir fuar yaşayacaklar. Herodot’un yanı sıra diğer mekanlarda da heykel sergilerimiz olacak. Bu alanlarda 300’e yakın heykel sergilenecek. Sanatın birleştirici gücünü Bodrum’da hissedeceğiz. Tüm sanatseverlere hayırlı olsun.” dedi.



İki gündür devam eden yangınlarla ilgili konuşmasına başlayan Başkan Ahmet Aras, vatandaşların bölgemizde dikkatli ve hassas olmasını beklediklerini ifade ederek yangınlarda mücadele eden herkese şükranlarını sundu.



“Sanat insanın ruhunu inceltir”

Doğanın var oluşu gibi sanat eserlerini yapan sanatçılara saygıyla baktıklarını söyleyen Başkan Aras, “Sanatçılar toplumun şekillendirilmesinde çok önemli yer tutar. Sanat ise insanın ruhunu inceltir. Onunla uğraşan kimsenin adı kötü bir şeyle anılamaz. Sanatın olduğu kentlerde çok güzel ortamlar oluşmaktadır. Bodrum’u sanatla bezerken bu prensiple hareket ediyoruz. Bodrum’un her köşesinden sanat fışkırmalıdır. O zaman bu söylediklerimiz anlam kazanacaktır” dedi.



Fuar Danışmanı Zeynep Göztepe, Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi, BODER, BOTAV, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi destekleriyle gerçekleştirilen Bodrum Sanat Fuarı’nda Sanatçı Olga Belka’nın şu anda deniz altında resim tekniğini kullanarak eser yaptığını ve Herodot’ta bu eserin sergileneceğinin bilgisini verdi. Ayrıca iklimi sanatla birleştireceklerini ve bu nedenle 1 Temmuz’da Daha İyi Bir Gelecek İçin İklim Değişikliği (Help Zone) Semineri düzenleneceğini de belirtti.



BAF’ın Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde 28 Haziran 2022 saat 18.00’de açılışı yapılacak.

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