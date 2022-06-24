8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas’ta yakalandı Muğla ve Aydın mahkemelerince 8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Kıyıkışlacık Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde olan Gürçamlar Mahallesinde Kıyıkışlacık Karakol, Milas ve Muğla istihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla ve Aydın mahkemelerince silahlı tehdit, göçmen kaçakçılığı, taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma, nitelikli yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma olmak üzere 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 45 yaşındaki İ.E. yakalandı.

Jandarmadaki ifade işleminin ardından çıkarıldığı Milas Sulh Ceza Hakimliği’nce 30 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası gereği tutuklanan İ.E. Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.