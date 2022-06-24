Marmaris Belediyesi yangın bölgesindeki lojistik desteğini sürdürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden yangında söndürme ekiplerine lojistik destek Marmaris Belediyesi tarafından sağlanıyor. Yangının başladığı ilk andan itibaren yaklaşık 10 bin kase çorba, 4 bin kişilik makarna, 7 bin sandviç ikramında bulunuldu.



Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı akşamı saat 20.00 sıralarında başlayan yangın 4’üncü gününe girdi. Büyük oranda söndürülen ve soğutma çalışmaları başlayan yangının haberinin alınmasıyla Marmaris Belediyesi, bölgeye tüm ekiplerini intikal ettirdi. Marmaris Belediyesi’nin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Park Bahçeler ve Zabıta gibi birimlerinde çalışan 371 personeli belediyeye ait 48 araçla sahada çalışmaya devam ediyor.



Marmaris Belediyesi ayrıca söndürme ekiplerine daha kolay lojistik destek sağlamak için yangın bölgesi olan Değirmenyanı’na bir de kriz merkezi kurdu. Yangının ilk anında ikram aracının konuşlandırıldığı, sürenin uzamasıyla lojistik destek merkezine dönüşen alanda orman işçileri, itfaiye, jandarma, polisi, arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, diğer illerden gelen söndürme ekipleri, gazeteciler ve vatandaşların yiyecek, su, ayakkabı, giysi, iç çamaşırı, ilaç, maske gibi eksiklerini anında karşılanıyor. Gün boyunca huzurevi mutfağında pişirilen çorba ve makarna ikramının yapılırken ayrıca zabıta ekipleri yangın bölgesini gezerek de çalışmaları sürdüren ekiplere malzeme dağıtımında bulunuyor. Yangının başladığı ilk andan itibaren yaklaşık 10 bin kase çorba, 4 bin kişilik makarna, 7 bin adat sandviç ikramında bulunuldu. Belediye ekipleri jenaratör, mazot, şarj gibi ekipmanları burada konuşlandırdı.



Öte yandan yangın alanından evlerin tahliyesi sırasında hayvanların tahliyesi de gerçekleştiriliyor. 51 evin tahliye edildiği yangında hayvanları da Marmaris Belediyesi ekipleri tahliye ediyor. 12 köpek, 170 kedi ve 50 tavuğun tahliyesi sağlandı. Kedilerin bakımı Marmaris Hayvanları Koruma Derneği üstlendi. Köpekler Belediye’nin Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilirken küçükbaş hayvanlar ve kanatlı hayvanlar da Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezine gönderildi.

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