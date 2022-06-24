Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında, Datça açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 farklı can salı içerisindeki 104 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2022-06-24 22:16:57
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