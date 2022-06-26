Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM5 ve KIYEM6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti.

Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekneden yapılan çağrı üzerine bölgeye gönderilen KIYEM6 can kurtarma botu tekneyi yedekleyerek Bodrum’a emniyetle yanaştırdı.

Fethiye açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı’na yanaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.