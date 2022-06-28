Köyceğiz’de Necati ve Saykolar’dan unutulmaz bir konser

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Necati ve Saykolar Konseri gerçekleştirildi.



23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol etkinlikleri çerçevesinde Köyceğiz Belediyesi Delta Plajında Necati ve Saykolar konseri gerçekleşti. Gurup sevilen parçaları seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar güzel ve eğlenceli bir gece yaşadı.



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