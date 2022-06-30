Fon desteği için resmi başvuru yapıldı

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı, Halikarnassos Sur projesinin diğer etaplarına fon desteği sağlanabilmesi için Avrupa Birliğine, Den Bosch Belediyesi ile resmi başvuru yapma konusunda anlaşmaya vardı.



Avrupa Birliği (AB), Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Akademia Vakfı tarafından başlatılan “Halikarnassos Surları Projesine büyük ilgi gösterdi. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Proje Danışmanları, geçen Ocak ayında Bodrum’a gelerek Halikarnassos Surlarına bir inceleme gezisi düzenledi. Gezi esnasında Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay kaya ve Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal, yürütülen proje hakkında AB yetkililerine bilgiler aktardı.

Halikarnassos Surlarına yapılan inceleme gezisi sonrasında Avrupa Birliği danışmanları ve direktörlerinin yaptıkları değerlendirme ile Akademia Vakfına Avrupa Birliğinden davet geldi.



Geçtiğimiz günlerde vakfın başkanı Özay Kartal ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, bir dizi görüşmeler yapmak üzere Hollanda’nın Den Bosch kentine giderek Halikarnassos Surları Projesi ile ilgili bilgiler aktardı.



Sunum sonrası Den Bosch Belediyesi Heykeller Departmanı Başkanı Ivo Scheffers ise kendi şehirlerinde kazı, temizlik, konservasyon ve restorasyonunu tamamladıkları 6,5 km’lik sur duvarları projelerinin sunumunu yaptı.



Scheffers, sunumunda 6,5 km’lik Den Bosch Sur Duvarları Projesinin 7,5 km’lik Halikarnassos Sur Duvarları Projesi ile amaçhedef bağlamında çok büyük benzerlikler gösterdiğini belirtti. Ivo Scheffers, kendi projelerine sağlanan Avrupa Birliği destekleri hakkında bilgileri de aktararak, ardından kendi bilgi birikimlerini ve Avrupa Birliği destek süreci konusunda iş birliği içinde olmak istediklerini belirtti.



Bu süreci hızlandırmak üzere Den Bosch Belediyesi, Akademia Vakfının, kısa adı EFFORTS (Eurpean Federation of Fortified Sites) olan Avrupa Korunmuş Alanlar Federasyonuna olan üyelik sürecini de başlattı.



Tüm bu gelişmeler ışığında Akademia Vakfı, 2022’nin Eylül ayında Halikarnassos sur projesinin diğer etaplarına fon desteği sağlanabilmesi için Avrupa Birliğine, Den Bosch Belediyesi ile resmi başvuru yapma konusunda anlaşmaya vardı.



Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal ve yönetim kurulu üyeleri Oğuz Hamza, Nazan Çorta Dilek Altun ve Afet Aksu, konunun detaylarını paylaşmak için düzenlenen toplantıda Bodrum basını ile bir araya geldi.



Kartal burada yaptığı açıklamada, “Halikarnassos Sur Projemiz, Avrupa Birliğinde çok benzeri bir projeyi başarıyla hayata geçirmiş olan Den Bosch Belediyesinden büyük ilgi gördü. Bir insanlık mirası olarak gördükleri Halikarnassos Surlarına, kendi tecrübelerini bizimle paylaşmak istekleri Bodrum adına gurur verici. Vakfımız şimdiye kadar başarı ile yürüttüğü bu projeyi, uluslararası alanda bulduğu desteklerle kısa sürede tamamlayarak Mozele Müze, Mars Tapınağı ve Stadyum gibi projelere yönelmeyi hedeflemektir.” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.