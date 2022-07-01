Fethiyeli boksör Alcu uluslararası boks şampiyonluğu kupasını kazandı

Avrupa Şampiyonu Fethiyeli Boksör Hasan Kubilay Alcu, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen 'Uluslararası 6. Profesyonel Boks Maçı'nda rakibini teknik nakavtla yenerek, uluslararası boks şampiyonluğu kupasını kazandı.



2020 yılında profesyonel boksa adım atan Alcu, çıktığı uluslararası müsabakalarda rakiplerini ilk rauntta nakavt ederek 'Türk Mike Tyson' lakabını aldı. Boks dünyasına hızlı bir giriş yaparak hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirleyen Fethiyeli boksör Kubilay Alcu, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alcu son olarak İstanbul Kadıköy'de düzenlenen 'Uluslararası 6. Profesyonel Boks Maçı'nda rakibini teknik nakavtla yenerek, uluslararası boks şampiyonluğu kupasını kazandı.



Kendisine maddi ve manevi destek olanlara teşekkür eden Kubilay Alcu, “Altın kemer için çıktığımız yolda maddi manevi desteklerini esirgemeyen başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Dünya Şampiyonluğuna adım adım ilerliyorum” diye konuşarak müsabakalara daha rahat çıkabilmek için kalıcı destek beklediğini ifade etti.

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