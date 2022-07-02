Bodrumspor'da yaprak dökümü sürüyor



BODRUM, (DHA)Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce Muhammet Aran ve Burhan Eşer'i takımdan gönderen ayıran yeşil-beyazlılar, Murat Sarıgül'le de yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Murat Sarıgül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulanmaktayız. Murat Sarıgül´e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3 maçta forma giydi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-07-02 12:18:48



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