Başkan Gürün’den Kurban Bayramı mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı ve herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.

Bayram deyince tüm ailenin bir araya geldiği, dayanışma içerisinde paylaşmanın yaşandığı, yüzlerin güldüğü, özellikle çocukların sevindirildiği günlerin akla geldiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu bayramda da tüm vatandaşların huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesini dileyerek herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı.

“Bayramlar sevgiyle paylaşmak, umudu çoğaltmaktır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Her bayramın bizlerin hayatındaki yeri, hissettirdikleri farklıdır. Çocukluğumuzda yaşadığımız bayramların, yeni alınan kıyafetlerin mutluluğu ayrı, tüm ailenin aynı sofrada buluşmasının verdiği mutluluğun yeri apayrıdır. Belki de en önemlisi ekonomik alım gücünün azaldığı bugünlerde bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmak, onların da umudu, mutluluğu olabilmek bayramların en güzel tarafıdır. Hep birlikte dayanışmayla geçireceğimiz mutlu, umutlu ve huzurlu bir bayram diliyor, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum.

“Bayramda Muğlamızı tercih eden vatandaşlarımıza teşekkürler”

Muğlamız bu Kurban Bayramı’nda da yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok tercih ettiği illerden biri olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı tatilinde de görevimizin başında olacağız. Sıcakların artması nedeniyle yangın tehlikesine karşı tüm misafirlerimizin daha dikkatli olması istenmeyen olayların yaşanmasının önüne geçecektir. Muğla’mızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, bu güzel şehrin keyfini sürmelerini temenni ediyorum”

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