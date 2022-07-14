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Bodrumspor Koray'la imzaladı

DHA

Bodrumspor Koray'la imzaladı


BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Bodrumspor bir transfere daha imza attı. Yeşil-beyazlılar bonservisi Trabzonspor'da bulunan 22 yaşındaki golcü Koray Kılınç'i transfer etti. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Hoş Geldin Koray Kılınç. Trabzonspor kulübü oyuncusu Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Koray, Kartalspor, Trabzonspor, Turgutluspor ve İstanbulspor'da oynayan genç futbolcu geçen sezonu ise kiralık olarak Sarıyer'de geçirdi. Koray, Sarıyer formasıyla 2'nci Lig'de 30 müsabakaya çıkıp 10 kez ağları sarstı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2022-07-14 11:37:03

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