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Tatil bitti, dönüş çilesi başladı Bayramda nüfusun 1 milyonu bulduğu Bodrum'a 250 bin araç girdi, 10 bin ton çöp toplandı

İHA

Tatil bitti, dönüş çilesi başladı Bayramda nüfusun 1 milyonu bulduğu Bodrum'a 250 bin araç girdi, 10 bin ton çöp toplandı

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı. Arefe gününden itibaren ilçeye giren araç sayısı 250 bine ulaşırken, 181 bin olan nüfus 1 milyonu buldu. İlçede bu süre zarfında 10 bin ton çöp toplandı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen tatilciler arefe gününden itibaren ilçeye akın akın gelmeye başladı. Bayram süresince sahillerde adım atacak yer kalmadı. İlçeye giren araç sayısı 250 bine ulaştı. Bayram boyunca Bodrum’da üst düzey
güvenlik önlemleri alındı. Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Günlük Bodrum’a giren araç sayısının çıkan araç sayısının iki katı olduğu öğrenildi. Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı’nda geçen yıl yaz aylarında oluşan uzun araç kuyrukları, bu sene ilçenin kalabalıklaşmasıyla yeniden baş gösterdi. Kızılağaç Kavşağı’nda başlayan araç kuyruğunun zaman zaman Torba Kavşağı’na kadar uzadığı görüldü. 2 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu. Çıkış istikametinde oluşan kilometrelerce araç kuyrukları sürücüleri çileden çıkardı. Özellikle akşam saatlerinde başlayan kuyruk, zaman zaman Emniyet Kavşağı’ndan Jandarma Kavşağı’na kadar uzadı.

Tonlarca çöp toplandı
Bodrum Belediyesi ise 4 gün boyunca 24 saat çalışmalarını sürdürdü. Zabıta ekipleri otellerde, beachlerde ve restoranlarda gıda kontrolleri yaptı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe girişinden itibaren araçlardan atılan 4 bin çuval çöp topladı. Yol kenarlarından toplanan çöplerin yanı sıra 7 bin ton evsel atık, 3 bin ton bahçe atıkları ve diğer atıklar toplandı. Toplamda 4 günde 10 bin tona yakın çöp toplandığı öğrenildi. Temizlik işçileri ise gece gündüz çöpleri toplamak için seferber oldu. İlçedeki nüfus patlaması nedeniyle belediye personeli de gece gündüz çalıştı.
Bayram tatili için Bodrum’a hava yolu ve şehirlerarası otobüsle gelenler için ek sefer koyan şirketler, dönüş yolu için de ek seferler koydu. Pazartesi günü başlayacak olan mesai için dönüş çilesi başladı.
Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a gelen vatandaşların huzur ve güveni için güvenlik güçlerinin 24 saat esas alarak çalıştıklarını belirterek, "Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirenler için devletin tüm imkanları seferber oldu. Trafik uygulama noktalarında ilçeye giriş yapan araçlar teker teker incelendi. Gerek polis, gerek jandarma ekiplerimiz sahillerde gece gündüz devriye atarak tatile gelen vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde Kurban Bayramı'nı geçirmesi için insanüstü bir güçle çalıştı. Arefe gününden itibaren bayram 2’inci gününde kadar günlük 40 bin araç girişi oldu. İlçeye toplamda bugün itibarıyla 250 bin araç giriş yaptı. Bayramın bitişinde ise çıkış yapan araç giriş yapan aracın üstüne çıktı. Yoğun bir bayram süreci geçirdik, vatandaşlarımız Bodrum’da rahat bir Kurban Bayramı tatili yaptı. Tatillerini bitirip memleketlerine dönen vatandaşlarımıza dikkatli bir şekilde şehirlerine dönmelerini, trafik kurallarına uymalarını ve uykusuz yola çıkmamaların tavsiye ediyorum” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yoğun bir Kurban Bayramı geçtiğini ifade ederek, "Bodrum her zamanki gibi bayramda
kalabalıktı. Farklı bir kalabalık vardı. İnsanlar evlerine geldiler, otellere geldiler. Otellerde yüzde 90’ın üzerinde doluluk oluştu. Beklenen alışveriş, ekonomiye katkısı oldu diyemeyiz. Şu dönemde malum satın alma gücü çok düştü. Otel fiyatları çok arttı. Hizmet sektöründeki özellikle restoranlarda çok ciddi bir şekilde arttı, insanlar her gün yemeğe gidecekse artık bir kere gidiyor yemeğe. Bayram boyunca Bodrum Belediyesi olarak teyakkuzdaydık. Bayramı Bodrum’da geçirecek olan misafirlerimizin huzuru için 24 saat boyunca mesai yaptık. Temizlik İşleri, Fen İşleri, zabıta ekipleri ve tüm birimlerimiz misafirlerimiz için canla başla çalıştı. Ciddi bir oranda katı atık topluyoruz. Zabıta ekiplerimiz şikayetlere yetişmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un her şeye rağmen bir yaşam tarzı olduğunu ifade ederek, "Güzel bir bayram geçti. Belli otellerde yüzde 90, yüzde yüz doluluk oranlarını yakaladı. Bodrum’a tatile gelenlerin iyi bir bayram tatili geçirdiklerini düşünüyorum. Tatilleri bitenler dönüş yoluna geçti. Dönüş yoluna geçenlerin trafik kurallarına uyarak sağ sağlim evlerine dönmelerini diliyorum. Bodrum’un yapısından dolayı trafikte bir yoğunlaşma oldu. İlçeye giren araç sayısının 250 bin üzerinde olduğunu öğrendik" dedi.
Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise yoğun bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Kendi otelimiz geçtiğimiz yıllara göre çok iyi bir ivme yakaladı. Bodrum geneline bakarsak bayramda çok iyi geçti. 2018, 2019 yaz yoğunluğu olmasa da o yoğunluğa yaklaştık diyebiliriz. Başka Bodrum yok, 30 sene öncesinde dünyanın eğlence merkezi olarak anılıyordu. Şu anda kentleşmeye doğru gidiyoruz. Zaman gösterecek iyi veya kötü sonuç alacağımızı ama başka Bodrum yok. Son 2 senede yerli turist ağırlığı var. Orta sınıf vatandaşlar çoğunlukla Antalya’ya gidiyor. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız ise Bodrum’u tercih ediyor" diye konuştu.

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