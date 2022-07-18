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Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı

DHA

Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan ve 2'nci günde söndürülen orman yangınının ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma, 13 ilçedeki ormanlarda belirlenen 182 noktada toplam 347 personel ve 100 araçla devriye görevine başladı.
Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda geçen 13 Temmuz'da saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Tedbir amacıyla DatçaPalamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi'nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Yangında 7 kişi yaralanırken, 10 ev de zarar gördü.
Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalede 2 gece görüşlü helikopterler görev yaptı. Yangının 2'nci gününde 1 İHA, 12 uçak, 29 helikopter, 194'ü arazöz olmak üzere 576 araç, 2 bin 170 personel, 136 gönüllü söndürme çalışmalarına destek oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınının kontrol altına alındığını, 300'ü orman, 400'ü tarım olmak üzere 700 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü açıkladı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça yangının ardından tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bodrum'da 25, Dalaman'da 6, Datça'da 4, Fethiye'de 37, Kavaklıdere'de 1, Köyceğiz'de 4, Marmaris'te 18, Menteşe'de 5, Milas'ta 22, Ortaca'da 9, Seydikemer'de 5, Ula'da 16 ve Yatağan'da 30 olmak üzere 182 ormandaki devriye noktasında 347 personel ve 100 araç ile devriye görevine başladı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-18 11:31:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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