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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğlaspor'dan sağ bek takviyesi

İHA

Muğlaspor'dan sağ bek takviyesi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) iddialı bir kadro kuran Muğlaspor, son olarak Çine Madranspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek Adnan Erdem'i kadrosuna dahil etti.
Futbola Söke İdman Yurdu altyapısında başlayan Adnan Erdem, kariyerinde Aydın Yıldızspor ve Sökespor formalarını da terletti. Geride bıraktığımız sezonu Çine Madranspor'da geçiren Erdem, 15 maçta forma giydi.
Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Adnan Erdem, ''Öncelikle bu güzide kulübe transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu sezon takımımın şampiyonluk hedefine katkı sunmak istiyorum. Elimden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

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