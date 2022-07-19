Datça'ya getirdikleri uyuşturucuyu eğlence mekanlarında satacaklardı

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Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 95 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları eğlence mekanlarında satmak için getirdiği belirlendi.

Datça'da, ilçe dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Datça İlçe Polis Merkezi Amirliği harekete geçti. Şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen polis, B.Y. (27) ve G.A.'yı (20) operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve evlerindeki aramada 95 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-07-19 16:06:21



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