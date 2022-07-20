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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuşlar arttı

İHA

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuşlar arttı

Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da 2021 yılında gerçekleştirilen 167 bin 3 uçuşla tüm zamanların rekorunun kırıldığı Babadağ’dan bu yıl 7 ayda toplam 66 bin 607 kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Kurban bayramı tatilinde günlük ortalama 838 uçuşun yapıldığı Babadağ’dan 9 günde toplam 7 bin 544 kişi yamaç paraşütüyle atladı. Babadağ’a olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, bu yıl 19 Temmuz itibarıyla gerçekleşen 66 bin 607 uçuşun geçen yılla kıyaslandığında yüzde 47 oranında artışa denk geldiğini vurgulayarak, “Babadağ yamaç paraşütünde marka. Dünyanın dört bir tarafından macera severler Ölüdeniz manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yapmak için geliyor. Babadağ Teleferik ile Babadağ’a daha da değer kazandı. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte günlük ortalama 1500 kişi Babadağ’a çıkıyor. Konserlerin olduğu günlerde bu rakam 2000’e ulaşıyor. Bölgemiz adına bu çok ciddi bir katkı” dedi

Yamaç paraşütü denince ilk akla gelen Babadağ 2022 turizm sezonunun gözdesi olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin olduğu 8 16 Temmuz tarihleri arasında 6 bin 712’si tandem (ikili) , 832’si single (tekli) olmak üzeri toplam 7 bin 544 kişinin uçuş yaptığı Babadağ’dan, bu yıl 19 Temmuz itibarıyla toplam 66 bin 607 eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde Belcekız Plajı'na indi.

Çıralı: “Babadağ yeni bir rekora daha koşuyor”
2021 Yılı 1 Ocak 19 Temmuz döneminde toplam uçuş sayısının 45 bin 267 olduğunu hatırlatan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Fethiye Güç Birliği Şirketi Müdürler Kurulu Başkanı Osman Çıralı, yaşanan yüzde 47 oranındaki artışın bölge ekonomi adına umut verici olduğunu ifade etti. Çıralı şunları söyledi:

“2019 yılında gerçekleştirilen 166 bin 813 uçuş, 2020 yılında pandeminin etkisiyle 74 bin 247 olmuş, 2021 yılında ise 167 bin 3 kişi, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçmuştu. Böylece 2021 yılı sonu itibarıyla Babadağ’da tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Şimdi 2022 yılında yeni bir rekora doğru koşuyoruz. 2022 yılının 1 Ocak 19 Temmuz tarihleri arasında 39 bin 840 tandem, 26 bin 767 single olmak üzere toplam 66 bin 607 kişi Babadağ’dan atlayış yaptı. Bu geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 47 gibi bir artışa denk geliyor ki bu çok ciddi rakam. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de günlük ortalama 838 uçuş olduğu da göz önüne alındığında 2022 yılında Babadağ’da yeni bir rekor kırılmasını bekliyoruz. Babadağ Teleferik’te bölgemize gelen misafirlerin gözdesi oldu. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte günlük ortalama 1500 kişi Babadağ’a çıkıyor. Konserlerin olduğu günlerde bu rakam 2000’e ulaşıyor. Bölgemiz adına bu çok ciddi bir katkı. Hedefimiz Babadağ’dan 200 binin üzerinde atlayış, 1 milyon ziyaretçinin Babadağ’a teleferik ile çıkması. Babadağ bölgemiz için önemli, çok büyük katma değer yaratıyor. Tüm tatilcilerimizi, eşsiz Ölüdeniz manzarasının tadını çıkaracakları Babadağ’a davet ediyorum.”

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