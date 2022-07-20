Aşıklar Yolu'ndaki okaliptüs ağaçları yanmaktan kurtarıldı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti, 'Aşıklar Yolu' kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Ekiplerin ve bölge halkının müdahalesiyle 82 yıllık okaliptüs ağaçları zarar görmekten kurtarıldı.

MuğlaAntalya kara yolu Akçapınar Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında seyir halindeki otomobilden söndürülmeden atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmalarına jandarma ekipleri söndürme tüpüyle, bölge halkı da su tankerleriyle destek oldu. Kısa sürede yapılan müdahaleyle Aşıklar Yolu'ndaki 82 yıllık okaliptüs ağaçları zarar görmekten kurtarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-07-20 17:56:18



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