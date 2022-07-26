Bodrumspor'dan tarihi transfer

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor'dan tarihi transfer

DHA

Bodrumspor'dan tarihi transfer


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran Kuzey Makedonyalı forvet Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti. Bodrumspor'un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen 35 yaşındaki forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pendikspor ve Sakaryaspor'un da istediği deneyimli forvet uzun süre Göztepe'den de haber bekledi. Ancak Göztepe'nin görüşme yapmadığı Jahovic, soluğu Bodrumspor'da aldı.
Türkiye'ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda gelen Jahovic, ilk senesinde 1'inci Lig'de Göztepe ile Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı. Jahovic, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 gol atıp, ara transfer döneminde Konyaspor'a satıldı. Konyaspor'un ardından Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen Jahovic, 2020-2021 sezonun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü. Göztepe'de 1.5 sezon forma giyen Jahovic, geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.
LJAJIC İDDİASI
Şirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Beşiktaş'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol attı. Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı. Jahovic, Antalyaspor döneminden futbolcusu olan, dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcuyla yakınlığı bilinen Ali Şafak Öztürk'ün Ljajic'i Bodrumspor'a kazandırmak için girişim yaptığı belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-07-26 10:48:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanatçı Akgün, Bodrum'da sahne aldı
YEREL HABERLER Sanatçı Akgün, Bodrum'da sahne aldı
Şentürk ailesi tatilde
YEREL HABERLER Şentürk ailesi tatilde
Şarkıcı Selen, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Şarkıcı Selen, denizin, kumun ve güneşin tadını ...
Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi
YEREL HABERLER Kamyonet ve motosiklete çarpıp, işyerine girdi
Menteşe'de çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Menteşe'de çıkan yangın paniğe neden oldu
Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı
YEREL HABERLER Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı
Adis Jahovic, Bodrumspor’da Yeşil-beyazlılar, Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Adis Jahovic, Bodrumspor’da Yeşil-beyazlılar, Jahovic ...
İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis olayı aydınlattı, İngiliz genç tutuklandı
YEREL HABERLER İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını ...
3 günde 138 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 günde 138 göçmen kurtarıldı
218 yolcu bulunan feribottaki yolcular kurtarıldı
YEREL HABERLER 218 yolcu bulunan feribottaki yolcular kurtarıldı
Alev alan çöp kamyonunu orman arazözü söndürdü
YEREL HABERLER Alev alan çöp kamyonunu orman arazözü söndürdü
Seyir halindeki kamyonet yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet yandı
Bodrum'da 1 dönüm otluk yandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 1 dönüm otluk yandı
Arızalanan lüks yatı KIYEM ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Arızalanan lüks yatı KIYEM ekipleri kurtardı
4 kamyonette 112 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER 4 kamyonette 112 kaçak göçmen yakalandı
670 kilometre yolda yakalanmadılar, Muğla’da yakalandılar Muğla’nın Menteşe ilçesinde dün gece polisin takibindeki 5 adet kapalı kasa minibüste 111 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.
YEREL HABERLER 670 kilometre yolda yakalanmadılar, Muğla’da ...
Ağaçlık alandaki yangın konteyner eve sıçradı İkametlerin arasından yangın, korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Ağaçlık alandaki yangın konteyner eve ...
Okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan ilçesinde inşaatı devam eden ve kırsal mahallelerdeki okullarda yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.
YEREL HABERLER Okullar yeni eğitim ve öğretim yılına ...
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
Başkan Oktay, turizm sezonunu değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Oktay, turizm sezonunu değerlendirdi
Minibüsteki yangın, sazlığa sıçradı
YEREL HABERLER Minibüsteki yangın, sazlığa sıçradı
Başkan Oktay gazetecileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Oktay gazetecileri ağırladı
Köyceğizli çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı
YEREL HABERLER Köyceğizli çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı
Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana sıçradı
YEREL HABERLER Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.