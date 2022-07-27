Sigara İzmaritinden Yangın Çıktı

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Seydikemer’in Kumluova Mahallesi, Setbaşı Mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına anında müdahale ederek büyümesini engelledi. İlk belirlemelere göre yangının sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. Yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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