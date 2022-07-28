Muğla’nın 112 motorize ekipleri saniyelerle yarışıyor Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Fethiye ve Akyaka’da hizmet vermeye başlayan 112 Motorize ekipleri, ilk müdahalede önemli görev üstleniyor.

Muğla’da araç trafiğinin yoğun ve kapalı olduğu bölgelerde hayat kurtaran 112 Motorize ekipleri, vakalara anında müdahalesi ile dikkat çekiyor.

Muğla’da Dr. Ali Burak Mülayim’in göreve gelmesinden sonra faaliyetlerine tekrar başlayan 112 Motorize Acil Sağlık Motorize ekipleri Ula’nın Akyaka Mahallesinde ve Fethiye merkezde görev yapıyor.

Vaka çağrılarına anında müdahale eden 112 motorize ekipleri sıkı bir sürüş eğitiminden geçiyor. Vaka çağrılarında ilk müdahaleyi gerçekleştiren 112 motorize ekipleri vakanın durumuna göre pastayı ambulansa teslim ediyor.

Akyaka’da görev yapan 112 motorize ekipleri, özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğu nedeniyle bildirilen vakalara müdahale için saniyelerle yarışıyor.

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