Marmaris'te orman yangını (2)

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 150 işçi ile karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-07-28 19:39:19



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