Bodrumspor, 2 yabancı futbolcuyu daha renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, İspanya’nın Celta Vigo ve Valladolid takımlarının formalarını da giyen Sırp futbolcu Dejan Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

20222023 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek Bodrumspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilbeyazlılar, iki futbolcuyu daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Bodrumspor, transferde hız kesmiyor. Yeşilbeyazlılar, 26 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu Dejan Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Drazic, daha önce OFK Belgrad, Celta Vigo, Real Valladolid, Slovan Bratislava, Zaglebie Lubin ve Honved formalarını giydi. Hızı ve atletik özelliğiyle göze çarpan ve her iki kanatta da oynayan hücum oyuncusu İspanya'dan sonra Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan Süper Ligi'nde de etkili performansı ile takdir topladı.

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