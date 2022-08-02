Ören’e kanalizasyon ve arıtma müjdesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas Ören Mahallesinin kanalizasyon ve arıtma sorununu tamamen ortadan kaldıracak projenin ihalesinin tamamlandığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum, Fethiye ve Menteşe’nin ardından Milas muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Milas Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Çoban, bu tür toplantıların önem arz ettiğini belirterek Başkan Gürün’e teşekkür etti.

Milas’ın devam eden projelerinin tamamlanmasının ardından, Muğla’da en fazla yatırım alan 2’nci ilçe olacağını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas’a 2014 yılından bu yana 455 Milyon TL harcama yaptıklarını belirtti. Gürün, “Şuan Milas İlçemiz Bodrum ve Menteşe’nin ardından en fazla yatırım alan 3’üncü ilçe konumunda. Ancak yapacağımız 276 Milyon 500 Bin TL’lik altyapı yatırımıyla birlikte 2’nci ilçe olacak. Dönem sonuna kadar projelerimiz tamamlanınca 703 Milyon TL yatırım yapmış olacağız” dedi.

Gürün ayrıca Ören projesinin ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, “Ören’de birkaç evrak işi tamamlanınca inşaata başlıyoruz. Güncel kur ile 265 Milyon TL’ye mal olacak proje ile Ören mahallemize kanalizasyon hattı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapacağız. Ören gibi turizmin önemli noktalarından birinin altyapı sorunun ortadan kaldıracağımız için mutluyuz herkese hayırlı olsun. Ören’in yanı sıra yaklaşık 32 Milyon TL ile TürkevleriBozalan bölgesinin içme suyu projesini başlatarak bu bölgeye yeterli miktarda suyu sağlayacak uzun yıllar vatandaşlarımızın su sorunu kalmayacak” dedi.

Başkan Gürün’ün konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, Büyükşehir Belediyesinin il genelinde ve Milas özelinde yaptığı çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, MUSKİ tarafından Milas’ta yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

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