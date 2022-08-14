Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: 3-1



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Baran Eraslan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)

BODRUMSPOR: Ali Üzeyir, Onur, Süleyman Özdamar, Cenk, Yekta (Dk. 61 Abdurrahman), Süleyman Güneş (Dk. 79 Omar Imeri), Recep (Dk. 83 Erkan), Samet (Dk. 78 Musah Mohammed), Bahadır, Celal (Dk. 61 Jahovic)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Taha, Burak, Arda Hilmi (Dk. 46 Ogün), Hüseyin (Dk. 39 Fatih), Donsah, Jospin Nshimirimana (Dk. 39 Alperen), Malle (Dk. 82 Mert Miraç), Buğra, Doğukan, Yakup (Dk. 39 Cengizhan)

GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 36 Samet, Dk. 26 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 75 Cengizhan (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Doğukan, Donsah, Buğra (Yeni Malatyaspor), Recep (Bodrumspor)

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele etme heyecanı yaşayan Bodrumspor, sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sezon öncesi bakımdan geçirilerek lig standartlarına uygun hale getirilen Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzanan ev sahibinin gollerini 20 ve 36'ncı dakikalarda Samet ile 26'ncı dakikada Süleyman Özdamar attı. Konuk Yeni Malatyaspor'un tek golü 75'inci dakikada Cengizhan'dan geldi. Bodrumspor, sahaya Altınordu'dan transfer edilen Recep hariç tamamen geçen sezon da takımda bulunan oyuncularla çıktı. Yeşil-beyazlılar, maç sonu galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

20'nci dakikada Bodrumspor öne geçti. Ev sahibi atağında kale sahasında yaşanan karambolün ardından Celal kafasıyla topu indirdi, Samet'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Bahadır'ın kullandığı köşe vuruşunda Süleyman Özdamar kafayla kaleciyi mağlup etti: 2-0.

36'ncı dakikada Üzeyir Ergun'un asistiyle Samet kendisinin 2'nci takımının ise 3'üncü golünü attı: 3-0.

İlk yarı Bodrumspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi

69'uncu dakikada ev sahibinden Süleyman Güneş'in ceza sahası içerisinden vuruşu üstten dışarı çıktı.

75'inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada Cengizhan'ın vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-1.

80'inci dakikada Jahovic'in şutu kalecide kaldı.

Maç 3-1 sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-08-14 19:12:35



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