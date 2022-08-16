Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden Antik Taş Ocağı'nda teatral konser



Fırat AKAY/BODRUM, (DHA) BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Konservatuvar eğitmenlerinin, bir ilk olarak kabul gören teatral konseri 'Beethoven'ı Anlatmak', 19'uncu Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali sahnesinde klasik müzikseverlerle buluştu. Projede dünya üzerindeki en büyük bestecilerden biri olan Ludwig van Beethoven'ın eserleri, onun hayatındaki dönüm noktalarını anlatan sahnelerle bütünleşti. Yaklaşık 1 saat süren orijinal performansta iki keman ve piyano sonatı, üç kısa tiyatro sahnesiyle bir araya geldi.19'uncu Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, dün gece, Bodrum'un tarihi değerleriyle öne çıkan şirin balıkçı kasabası Gümüşlük'te düzenlendi. Gümüşlük'teki Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirilen festivalde, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı eğitmenleri 'Beethoven'ı Anlatmak' adı altında teatral konser sundu.Beethoven'ın eserleri, kemanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Dr. Erman Türkili ve piyanoda Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hyun Sook Tekin tarafından yorumlandı. Beethoven'ın hayatından kısa sahneler ise Adnan Ata Yiğit tarafından canlandırıldı. Doç. Dr. Elif Baş İyibozkurt'un kaleme alıp yönettiği performans, klasik müzik dinletilerine yeni bir boyut katarak Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisiyle karşılandı.BAU'DAN SANATA VE SANATÇIYA DESTEKKonser sonrasında Festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay, "Çok farklı bir konsept ve festivalimizde bir ilk, teatrel bir müzik akşamı yaşadık" diyerek teşekkür etti. Ardından Onay BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel'i ve BAU Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar'ı sahneye davet etti. Yücel de "Her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi olarak, 20'nci yılında Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'ni desteklemek istiyoruz" dedi.Konserde yer alan sanatçıları ve festivalde emeği geçenleri tebrik eden Yücel, "Harika şeyler yapıyorsunuz" diye konuştu.Daha sonra sahneye gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Ümit Tokcan da, 'Hekimoğlu' isimli türküyü seslendirdi.'BU TARZ PROJELERE DESTEK VERMEKTEN MUTLLULUK DUYUYORUZ'Konser öncesi açıklama yapan BAU Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar ise "Bu projemiz yenilikçi bir proje çünkü tiyatroyla, oyunculukla müziğin birleştiği tiyatral niteliğinde bir konser niteliği taşıyor. Onun heyecanını yaşıyoruz. Tam olarak iki bölümümüzün ortak projesi diyebiliriz. Müzik ve sahne sanatları bölümümüzün hocalarının ortak projesi. Metin yazarlığından, yönetmenliğine, oyunculuktan dinleti kısmına kadar bütün süreçlerde hocalarımız görev aldı. Bizde üniversite olarak bu tarz projeler destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Ustalarla çırakları bu tarz festivallerde buluşturmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Baş İyibozkurt da "Öncelikle çok heyecanlıyız. 5 kişilik bir ekibiz. Müzik bölüm başkanımızın önderliğinde başladı bu proje. Klasik müzik konserlerini tiyatroyla besleyen bir konser yapmayı amaçladık. Bunun için uzun bir çalışma sürecimiz oldu. Belgesellerden ve kitaplardan faydalandık. En nihayetinde küçük sahneler kaleme aldık. Bu süreçte de Beethoven'ın hayatını şekillendiren süreçleri almaya çalıştım. Herkese hitap eden bir proje yapmaya çalıştık. Şiirsel dilini kaybetmeden her gruba hitap eden bir proje oldu" diye konuştu.Festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay, "Festival 19'uncu yılında çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 19 yıldır bu festivalin danışmanıyım ve hiç kesintisiz festivalimizi izleyicilerle buluşturduk. BAU'nün de danışmanıyım, konservatuvarıyla ilişkimiz yıl boyu devam ediyor. Bu etkinliğe onları bir eğitim kurumu olarak davet etmek bizi çok mutlu etti ve güzel bir akşam paylaşacağımız için heyecanlıyız. Enver Yücel beyefendinin aramıza katılması bizi çok mutlu etti. Farklı bir proje olduğu için herkes mutlu ve değişik bir tecrübe ile ayrılacak. Antik Taş Ocağı'nın dünyada örneği az görülen çok farklı atmosferi var" ifadelerini kullandı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum

2022-08-16 15:14:01



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